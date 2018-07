Morgan Stanleylt head tulemused

USA suurpangad jätkavad majandustulemuste avaldamisega – Morgan Stanley teatas sarnaselt teistele suurpankadele, et teises kvartalis suurenesid nii käive kui ka kasum.

Panga puhastulu kasvas teises kvartalis 2,27 miljardi dollarini ehk 1,30 dollarini aktsia kohta. Möödunud aastal jäi tulemus 1,59 miljardi juurde, kusjuures kasum aktsia kohta oli 87 senti. FactSet oli oodanud kasumit aktsia kohta 1,11 dollari manu.

Käive suurenes eelmise aasta 9,5 miljardilt dollarilt 10,61 miljardini. FactSeti andmeil ootasid analüütikud tulemust 10,05 miljardi juurde.

Morgan Stanley aktsia hind on tulemuste tõttu eelturul tõusnud pea 3%, aasta kokkuvõttes on see siiski 6,3% miinuses. Võrdluseks, S&P 500 indeks on edenenud samal perioodil 5,1%.