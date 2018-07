Nafta hind võttis suuna alla

Kui eile tõusis nafta hind viimase kuu tipptasemele, siis täna on tuuled pöördunud ning hind langenud.

Hoolimata OPECi leppest tuleb naftaturgu vaadata tervikuna, mistõttu on suurpangad eesotsas Barclaysiga viidanud, et naftatarned võivad ohus olla. Venezuela naftatoodang väheneb, Liibüa kodusõda ei lase samuti musta kulda maapõuest välja pumbata. Omaette teemaringi moodustab aga Iraan, kes võib olla seekordse hinnalanguse taga.

WTI toornafta hind kukkus täna 0,5%. Eile tõusis hind 2,1% ning barrel ületas 70 dollari künnise. Venemaa naftatoodang tõusis sel kuul 11,22 miljonile barrelile päevas. Langus tuleb pärast seda, kui OPEC otsustas, et laseb naftarakmeid veidi lõdvemaks ehk lubab leppega liitunutel tootmist tõsta. Suurenenud on ka näiteks Kasahstani naftatoodang.

„Eilsed hinnatõusud läksid täna osaliselt kaduma. Üks võimalik faktor on, et president Donald Trump ütles ootamatult, et on igal tingimusel nõus Iraani presidendi Hassan Rouhaniga kohtuma,“ kommenteeris Commerzbanki analüütik Carsten Fritsch. Samas on Valge Maja juba öelnud, et USA lõpetab Iraanile kehtestatud sanktsioonid üksnes siis, kui Iraani tegevus ja käitumine muutuvad.