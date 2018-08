Euroopa Liit soovitab Iraanis äri jätkata

Ainult tellijale

Äripäev 07. august 2018, 16:18

Pole naljalt küsimust, kus USA ja Euroopa Liit oleks nii selgelt vastaspoolel kui Iraani küsimuses: samal ajal kui USA tahab panna Iraani täieliku blokaadi alla, soovitab Euroopa Liit oma firmadel hoopis äri tegemisega rahulikult jätkata.

Euroopa Liidu esindajad mõistsid täna Iraanile kehtima hakanud USA sanktsioonid hukka ning lõid vastumeetme. Euroopa Liidus kehtima hakanud nn blokeerimisstatuut (blocking statute) keelab siinsetel ettevõtetel USA sanktsioonidest kinnipidamise. Teoreetiliselt on võimalik ka USA sanktsioone kartvatele ettevõtetele trahvi teha. Euroopa ametnikud on Deutsche Wellele aga kinnitanud, et eesmärk pole ettevõtteid topelt karistada – USA poolt, kui sanktsioonidest kinni ei peeta, Euroopa Liidu poolt, kui USA sanktsioonidele vilistatakse – pigem on tegu "hoiatava meetmega". Sanktsioone kardavad eelkõige Prantsusmaa ja Itaalia energiafirmad – äsja pidi Total loobuma 5 miljardi euro suurusest hiidprojektist Iraanis.

Ka finantsasutused pole USA sanktsioonidest vaimustuses. Iraani suunal on tagasihoidlik isegi Euroopa Liidu enda pank, Euroopa Investeerimispank (EIB) öelnud, et ei saavat enam Iraanis äri ajada – ligipääs rahvusvahelistele finantsturgudele, mida kontrollib USA, on lihtsalt nii palju olulisem.

