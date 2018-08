Bitcoin vajus alla 6000 dollari

Bitcoini hind on vajumas selle aasta madalaimale tasemele.

Ühtlasi märgib alla 6000 dollari piiri kukkumine, et krüptomündi hind on jõudmas selle aasta madalaima taseme ligidale. Tänavune madalpunkt saavutati 18. juunil, mil hind jõudis 5785 dollarile.

Krüptorahade teekond on tänavu olnud enam kui künklik. Möödunud kuul rallis bitcoin suisa 8000 dollarini. Investorite huvi aitas elavdada ühelt poolt varahaldusgigandi BlackRock teade, et tunneb valdkonna vastu huvi, aga ka New Yorgi börsi, Starbucksi ning Microsofti plaan luua digitaalne varaplatvorm.

CryptoCompare’i analüütik Charles Hayes ütles CNBC-le, et bitcoini seekordse hinnalanguse põhjus on asjaolu, et USA väärtpaberi- ja börsikomitee otsustas VanEcki ja SolidX-i bitcoiniga seotud börsil kaubeldava fondi kohta otsuse tegemise edasi lükata. Hayesi sõnul tuli hinnalangus hilinemisega.