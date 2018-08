USA aktsiaturgudel ees suur ralli?

Hooajalisus ja niinimetatud maksukalendri efekt valmistavad septembris hea pinnase USA aktsiaturgude ralliks, teatas investeerimisfirma Nomura Holdings.

Alates 1984. aastast on september olnud ühe aasta pikkuse impulsil põhineva strateegia (momentum strategy) puhul paremuselt teine kuu, kirjutas strateeg Charlie McElligott klientidele saadetud kirjas. Tegemist on kolmanda kvartali viimase kuuga ning samal ajal lõpeb paljude investeerimisfondide jaoks majandusaasta. See on tõenäoliselt ka põhjus, miks septembris on aktsiatele hea panustada.

„Institutsionaalsed investorid loobuvad kaotajatest, sest nende hoidmise pärast tunnakse häbi,“ kirjutas ta. „Lisaks sellele toimub niinimetatud dekoreerimine (window dressing), kus fondihaldurid ostavad võitjaid selleks, et näidata ennast heast küljest. Nad tahavad näidata, et nad on kvartali jooksul parimatele aktsiatele pihtsa saanud.“

Impulsil põhinev investeerimine (momentum investing) tähendab, et investor müüb aktsiaid, mis lanevad ja ostab neid, mis tõusevad. Viimase aasta jooksul on see olnud üks parimaid strateegiaid. Sellel põhimõttel Bloombergi poolt kokku pandud portfell on kasvanud viimase 12 kuu jooksul 8 protsenti. Väärtusaktsiate portfell on samal ajal kukkunud 12 protsenti.