Trumpi majandusnõunik lubas presidendi säutsu tõttu Google'i tegevust uurida

Valge Maja majandusnõukogu esimees Larry Kudlow lubas uurida, kas valitsus peaks Google'i otsinguid väidetava kallutatuse pärast reguleerima, reageerides sellega presidendi hommikustele Twitteri postitustele, vahendab Politico.

President Trumpi sõnul on Google'i otsingumootor tugevalt tema vastu, kuna sõnapaari "Trump news" ("Trumpi uudised") vastetest 96% pärinevad vasakpoolsetest allikatest. Väidetavalt pärineb see statistika konservatiivseid vaateid esindavast blogist PJ Media. Lisaks süüdistas Trump Google'it ja teisi konservatiivsete häälte summutamises ja heade uudiste varjamises ning rõhutas, et olukorraga tuleb tegeleda.

Meedia küsimustele põgusalt vastates ei selgitanud Kudlow, mil moel administratsioon asjaga tegeleda kavatseb, kuid lubas sellest tulevikus teada anda.

Õige pea pärast presidendi postitust avaldas Google ka pressiteate, milles rõhutas, et selle otsingumootor ei suuna vasteid kunagi ühegi poliitilise ideoloogia poole.

Tehnoloogiahiiu A-aktsia hind on teisipäeva esimeste tundide jooksul kahanenud ligikaudu 0,4% ja C-aktsia hind umbes 0,5%.