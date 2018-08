Euroopa aktsiaturud langevad

Euroopa aktsiaturud hakkasid täna langema, sest USA kaubanduspoliitika muutis investorid närviliseks, vahendab MarketWatch.

Stoxx Europe 600 indeks on täna odavnenud 0,6 protsenti, 383 punktini. Tegemist on teise languspäevaga järjest ning kui praegune seis püsib, siis lõpetab indeks ka nädala lõikes miinuses.

Kuu lõikes on indeks langenud 2,2 protsenti, mis on kõige kehvem kuu alates märtsist.

Saksamaa DAX indeks on täna kukkunud 1 protsendi, 12 375 punktini. Augustis on indeks langenud üle 3 protsendi. Prantsusmaa CAC 40 indeks kukkus 0,9 protsenti, 5478 punktini. Augustis on indeks odavnenud 1 protsendi.

Suurbritannia FTSE 100 kaotas täna 0,4 protsenti ning kaupleb 7490 punktil. Kuu lõiks ulatub langus 3,3 protsendini, mis on suurim alates veebruarist.

Tallinna börsiindeks on täna langenud 0,3 protsenti, 1222,9 punktini. Suurimate kukkujate seas on Ekspress Grupp (-2,5 protsenti) ja LHV Group (-1,4 protsenti). Paremini on läinud Baltika aktsial, mis on täna tõusnud 1,8 protsenti.

Bloomberg teatas eile, et USA president Donald Trump tahab oma tariifide plaaniga edasi minna. 200 miljardi dollari ulatuses Hiina vastaseid tariife võidakse kehtestada juba järgmisel nädalal. Trump keeldus ka Euroopa Liidu pakkumisest, mille kohaselt loobuvad mõlemad osapooled autotariifidest täielikult.