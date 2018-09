Arenevate riikide aktsiad jõudsid karuturule

Arenevate turgude aktsiaturud on jõudnud karuturule ning see mõjutab ka arenenud riikide turge, kirjutab Bloomberg.

MSCI Arenevate Turgude indeks on jaanuaris saavutatud tipust langenud juba 20 protsenti. Tehnilise analüüsi ekspertide sõnul võib just sellist kukkumist nimetada karuturuks. Riikide valuutad on täna olnud küllaltki volatiilsed. Nädala alguses odavnesid arenevate riikide valuutad korralikult.

Argentina peeso tõusis, sest riigi rahandusminister Nicolas Dujovne kohtus Rahvusvahelise Valuutafondi esindajatega, et arutada abirahade üle. Venemaa rubla kukkus kahe aasta madalaima tasemeni, sest USA, Kanada ning mitmed Euroopa riigid toetavad Suurbritanniat. Nimelt toetatakse seisukohta, et Vene topeltagendi Sergei Skripali vastu suunatud närvigaasi rünnaku oli Kremlin „peaaegu kindlasti“ heaks kiitnud.

„Arenevate turgude osas on jätkuvalt palju ebakindlust,“ ütles Londonis tegutseva investeerimisfirma Informa Global Marketsi analüütik Christopher Shiells. „USA on otsustanud Hiinale täiendavaid tariife kehtestada ning investorid tunnevad, et arenevate turgude langus võib kesta veel mitu kuud.“