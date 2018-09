Apple võib langetada uute iPhone'ide hindu

Äripäev 12. september 2018, 09:11

Üks tuntumaid Apple'i analüütikuid Ming-Chi Kuo arvab, et uued iPhone'id saavad olema odavamad kui praegune lipulaev iPhone X.

Apple'i fännide ja investorite jaoks saab olema täna õhtu eriti põnev, sest Apple tuleb välja uute toodetega. Mõistagi ootab maailm suurima elevusega iPhone'i. Kui seadme tehniliste omaduste osas on analüütikud suhteliselt sarnasel arvamusel - telefonil peaks olema suurem ekraan ja mälu, väliselt peaks see meenutama praegust lipulaeva -, siis hinna osas on otsad lahtised.

Kuo, kes kipub olema Apple'i siseasjadega väga hästi kursis ja tema prognoosid peavad pea alati paika, ütles CNBCle, et iPhone'i uued mudelid Xs ja Xs Max peaksid olema odavamad kui iPhone X. Kui viimase hind algab 1000 eurost, siis Xsi hind peaks algama hoopis 800-900 dollarist. Xsi suurema versiooni ehk Xs Maxi eest tuleb välja käia summa alates 900 kuni 1000 dollarist. Kolmas iPhone, mida peetakse madalama hinnaklassi esindajaks, peaks maksma aga alates 600-700 dollarist.

Kuna iPhone'ilt teenib Apple korraliku marginaali, võib hinna langetamine ettevõtte jaoks tähendada nutikat psühholoogilist strateegiat. Kuna uued telefonid on eelmise lipulaevaga võrreldes odavamad, võib eeldada, et rohkem inimesi soetab endale uue õunatelefoni, sest see tundub eelmise mudeliga palju odavam. See omakorda tähendab Apple'ile aga suurenevat tulubaasi.