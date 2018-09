Hiina vähendab imporditariife

Hiina plaanib enamiku kaubanduspartnerite jaoks imporditariife sügisel alandada, ütles kaks asjaga kursis olevat inimest Bloombergile.

Hiina peaminister Li Keqiang ütles kolmapäeval, et Hiina tahab jätkata tariifide vähendamisega, detailidesse ta aga laskunud. Asjaga kursis olevad inimesed soovisid jääda anonüümseks, sest info ei ole veel avalik.

Imporditariifide vähendamine on osa pikaajalisest strateegiast, millega püütakse importi suurendada. Tõsi, USA on muidugi siinkohal erandiks, sest kaubandussõja tõttu on Hiina Ühendriikide kaupade tariife pigem tõstmas.

See samm tuleb ajal, mil riik püüab kodumaist nõudlust turgutada, mis aitaks aeglustuvat majandust toetada. Viimati kärbiti erinevaid tariife juulis.

„Imporditariifide vähendamisega saadab Hiina sõnumi, et ka edaspidi avatakse ennast ülejäänud maailmale, vaatamata sellele, kuidas kaubandussõda kulgeb. See on omamoodi žest,“ ütles Oversea-Chinese Banking Corpi ökonomist Tommy Xie.