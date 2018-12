Kaubandussuhete rahunemine rõõmustas börse

New Yorgi börs Foto: AFP / Scanpix

Hingetõmbepaus kaubanduslahingus võimaldas USA aktsiaindeksitel ka pärast eelmise nädala kiiret kosumist tõusu jätkata.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kasvas 1,1%, 25 826 punktini. Nasdaq Composite kerkis 1,5%, 7442 punkti tasemeni. S&P 500 tõusis 1,1%, lõpetades 2790 punktil. Teisalt alustasid kõik indeksid esmaspäeva veelgi suurema hüppega, kuid ei suutnud sama kõrgele tasemele naasta.

Börsidele pakkus nädala hakul lootust USA ja Hiina otsus kehtestada tariifisõjas 90-päevane vaherahu. Kokkulepe lükkab edasi tuleva aasta hakul jõustuma pidanud tariifitõusu, mis oleks viinud Hiina kaupadele kehtiva tollimaksu praeguselt 10 protsendilt 25 protsendile. Kolme kuu jooksul plaanivad pooled arutada vastuolulisi kaubandusküsimusi nagu intellektuaalse omandi ja patentide kaitse, küberturvalisus ja tööstustoodetele kehtivad tollibarjäärid.

Olukorra leebumine aitas esmaspäeval kaasa paljude USA tööstuskonglomeraatide tõusule, mille aktsiaid on sel aastal survestanud just nimelt USA-Hiina kaubanduspinged. Tublisti kallinesid näiteks Boeing (+3,81%), Caterpillar (+2,42%) ja Deere & Company (+4,73%). Tõusis ka tehnoloogiahiid Apple (+3,49%), mille rahvusvahelisi tarneliine on viimastel kuudel samuti ohustanud nii Hiina kui USA võimalikud tollimaksud.

Esmaspäeval andis president Trump börsidele veel jõudu juurde, kui teatas Twitteris, et Peking lubas vähendada ka USAst imporditud autodele kehtivaid tariife. Uudis avaldas mõistagi head mõju USA autotootjatele - Fordile (+2,02%), GMile (+1,32%), Fiat Chryslerile (+4,04%) ja Teslale (+2,29%) -, kuid rõõmustada võisid ka Euroopa ja Aasia kontsernid, millel on tehaseid Ühendriikides - nt Volkswagen (+2,87%), BMW (+4,78%), Daimler (+4,54%), Toyota (+1,67%) jt.

Aktsiaturgudega koos liikus ülespoole ka nafta hind, mis viis S&P 500 energeetikafirmade koondindeksi (.SPNY) kokkuvõttes 2,3% kõrgemale.