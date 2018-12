Nafta hind on viimase nädala jooksul stabiliseerunud ja võtnud suuna üles. Foto: Reuters

Varude vähenemine ja tootmiskärped panid nafta kallinema

Naftahinnad on täna tõusnud, sest USA naftavarud vähenesid ning OPEC valmistub tootmist kärpima, vahendab MarketWatch.

OPEC teatas, et naftakartelli tootmine novembris kahanes, aga Saudi Araabia toodang jõudis uue rekordini. USA riigisisesed varud on esialgsetel andmetel aga vähenenud, mis andis nafta hinnale tõuke.

WTI toornafta on täna kallinenud 1,7 protsenti ja Brent on lisanud 1,6 protsenti. Kummagi barrel maksab vastavalt 52,58 ja 61,15 dollarit.

Naftale on tuge pakkunud ka häired Liibüa tootmises. Ettevõtte riiklik naftafirma teatas, et El Sharara naftaväljalt ei saa seal toimunud rünnakute tõttu enam eksportida. Riigi päevane naftatootmine on vähenenud 400 000 barreli võrra, ütlevad analüütikud.

OPECi päevane naftatootmine kahanes eelmisel kuul 11 000 barreli võrra, 32,97 miljoni barrelini. Saudi Araabia tootmine suurenes aga 377 000 barreli võrra ning päevane tootmine jõudis 11,01 miljoni barrelini. Eelmisel nädalal leppisid naftakartelli liikmed kokku, et päevast tootmist vähendatakse 800 000 barreli võrra, millele lisanduvad kartelliväliste riikide kärped.

USA naftavarud kahanesid aga 7. detsembril lõppenud nädalal 10,2 miljoni barreli võrra, teatas American Petroleum Institute.