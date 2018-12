Hiina tühistab ajutiselt USA autodele kehtivad lisatariifid

Foto: EPA / Reuters

Hiina finantsministeeriumi teatel tühistab riik uuel aastal kolmeks kuuks USA sõidukitele ja autoosadele kehtivad lisatariifid.

1. jaanuarist kuni 31. märtsini ei kehti USAs toodetud sõidukitele senine 25% tollimaks, lisaks loobutakse paljude autoosade puhul ajutiselt 5% tariifist.

Finantsministeeriumi teate kohaselt loodetakse sammuga aidata kaasa USA-Hiina kaubanduskõnelustele ja kiirendada tollimaksude vastastikust vähendamist ka muudes valdkondades. "See annab märku, et Hiina ja Ameerika Ühendriigid liiguvad kaubandussõja lahendamise poole," arvas Hiina automüüjate ühingu juht Wang Cun Reutersile antud kommentaaris. Kahe nädala eest leppisid USA president Trump ja Hiina president Xi G20 kohtumisel kokku, et peatavad kolmeks kuuks uute tariifide jõustumise ning algatavad läbirääkimised tollitüli lahendamiseks.

USA elektriautode valmistaja Tesla kahandas Pekingi teate järel Hiina turul müüdavate sõidukite hindu: Model S odavnes 105 000 jüaani (u 13 500 euro) ja Model X 65 000 jüaani (8325 euro) võrra.

Paljud vaatlejad peavad tariifide peatamist aga enamjaolt sümboolseks sammuks, kuna USA-Hiina vaheline autokaubandus on siiski üpris väike. Mullu imporditi Hiinasse 280 208 USAs valmistatud sõidukit, Hiinast USAsse jõudis aga kõigest 53 300 autot.