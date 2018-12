USA aktsiaturg langes kolmandat päeva järjest – Nasdaqi indeks jõudis karuturule

Kauplejad töötamas New Yorgi aktsiabörsil. Foto: Scanpix/REUTERS/Bryan R Smith

USA aktsiaturg on viimasest seitsmest kauplemispäevast tõusnud vaid ühel, nii et tegemis on halvima detsembriga aktsiaturgude jaoks alates Suurest Depressioonist 1929. aastal. Investoreid hirmutab majanduskasvu aeglustumine, keskpankade lõdva rahanduspoliitika lõppemine, jätkuv kaubandussõda ning lühiajaliselt USA valitsuse osalise kinnipaneku võimalus.

Reedel langes laiapõhjaline S&P 500 aktsiaindeks 2,06% 2416,58 punktini, Dow Jonesi tööstuskeskmine langes 1,81% ning Nasdaqi indeks langes 2,99%. Aasta viimane kvartal on aktsiatele kulgenud languse tähe all, nii et S&P 500 indeks on neljandas kvartalis langenud 15%, Dow Jonesi tööstuskeskmine 17%, Nasdaqi indeks 21% ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete indeks Russell 2000 on langenud 23%. Sellega jõudis ka tehnoloogiaettevõtete rohke sisaldusega tuntud Nasdaqi aktsiaindeks karuturu tasemele ehk eelmisest tipust on indeks langenud vähemalt 20%.

Nasdaqi indeksis oli täna üks olulisemaid langejaid e-kaubanduse hiid Amazon, mille aktsia kukkus 5,7% 1377,45 dollarile. Muuhulgas kirjutas eile New York Posti ajaleht, et Amazoni virtuaalne abiline Alexa võimaldas ühel inimesel saada võhivõrra inimese poolt Alexasse lindistatud helisalvestisi. Amazoni pressiesindaja ütles selle peale, et tegemist on ühekordse isoleeritud juhtumiga, mis oli tingitud inimlikust veast. sõnumid, et nende poolt pakutav veebiabiline Alexa ei suuda kõiki käsklusi õigesti tõlgendada. Amazoni aktsia on nüüd päevasisesest tipptasemest 2050,50 dollarit langenud 33%.

Kõik nn FAANGi gruppi kuuluvad aktsiad reedel langesid, nii et lisaks Amazonile langes Google’i emafirma Alphabeti aktsia hind 3%, Apple’i aktsia langes 3,9%, Netflixi aktsia 5,5% ning Facebooki aktsia 6,3%.

Positiivsust andis turule Nike’i aktsia, mis kerkis täna 7,2% 72,37 dollarini, kui ettevõte avaldas oodatust paremad kvartalitulemused, mis võtsid praeguseks maha kartused USA-Hiina kaubandussõja negatiivsetest mõjudest firma müügikäibele ja kasumimarginaalile.