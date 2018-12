Pühade ajal on turud erinevates riikides suletud erineval ajal. Foto: Reuters

Millal on börsid pühade ajal suletud?

Aktsiaturud on üle maailma jõulude ajal suletud, aga kuupäevad võivad börside lõikes erineda.

Näiteks Balti riikidcs ja Stockholmis on kauplemine peatatud ka 24. detsembril, Helsingis nii ei ole ning kauplemine toimub nii 24. kui ka 31. detsembril. Sama kehtib Saksamaa kohta. Allpool on välja toodud tabel, kus on näha, mis ajal börsid suletud on.