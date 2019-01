Netflix lõi üle videmänguhiiu finantsjuhi

Netflixi avamenüü Foto: EPA

Meediafirma Netflix andis kolmapäeval teada, et nimetas ettevõtte uueks finantsjuhiks äsja Activision Blizzardist lahkunud Spencer Neumanni.

Neumann asus videomängutootja Activision Blizzard finantsjuhi ametikohale poolteist aastat tagasi. Enne seda on ta töötanud Walt Disney kontserni lõbustuspargi- ja televisiooniharude finantsosakondades ning mitmes investeerimisfirmas. Mõne päeva eest teatas Activision Blizzard, et Neumann on määratud sundpuhkusele ja vallandatakse peatselt töölepingu rikkumise tõttu. Mängutootja sõnul määratakse tema asendajaks selles rollis juba varem olnud korporatiivjuht Dennis Durkin.

Neumann vahetab välja 14 aastat Netflixis töötanud David Wellsi, kes teatas augustis, et plaanib ettevõttest lahkuda.

Mullu septembris kaebas meediakontsern 21st Century Fox Netflixi kohtusse, leides, et voogedastusteenuste liidri agressiivne värbamispraktika on ebaseaduslik, kuna see õhutab töötajaid oma töölepingut rikkuma. Samasuguse hagi esitas oktoobris ka filmi- ja telekonglomeraat Viacom.