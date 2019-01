Kaubanduskõnelused lubavad väikseid arenguid

USA ja Hiina pidasid nädala alguses kaubanduskõnelusi. Foto: AFP/Scanpix Jaga lugu:

Pärast pea kolm päeva kestnud Hiina ja USA kaubanduskõnelusi on nii läbirääkimistel osalejad kui ka analüütikud vihjanud, et mingit progressi on kahe suurriigi tollimadinas siiski oodata.

Eile tuli USA kaubandusdelegatsioon välja teatega, kus seisis, et Hiina ja USA vahelistes kaubandusküsimustes on üksjagu probleemseid teemasid, nende seas tehnoloogilise ülemineku survestamine, intellektuaalse omandi kaitse, kübervargused ning –sekkumised, aga ka mittetariifsed tõkked. Samas on USA teada andnud, et Hiina on lubanud osta märkimisväärses koguses tooteid ja teenuseid erinevates valdkondades, näiteks põllumajandus- ja energiasektoris.