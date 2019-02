Börs: tõususeeria sai läbi

New Yorgi börs. Foto: EPA Jaga pilti:

USA aktsiaturud lõpetasid päeva langusega, sest kehv jaemüük varjutas USA-Hiina kaubanduskõneluste edusamme, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks langes 0,4 protsenti, 25 439 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks kukkus 0,3 protsenti ja lõpetas päeva 2745 punktil. Nasdaq Composite kallines 0,1 protsenti ning tõusis juba viiendat päeva järjest.

Täna ilmusid andmed, et USA jaemüük langes detsembris 1,2 protsenti, mis on suurim kuine kukkumine alates 2009. aastast. Samuti jäi see tublisti alla ökonomistide ootustele. Lisaks sellele selgus, et töötu abiraha taotlejate arv suurenes ootamatult.

“Ei ole saladus, et jaemüüginumbrid olid kehvad ja mädad,” ütles investeerimisfirma Federated Investorsi portfellihaldur Steve Chiavarone.

USA president Donald Trump ütles, et USA-Hiina kaubanduskõnelused “lähevad hästi” ning ta on valmis ka 1. märtsi tähtaega edasi lükkama.

Nafta hind oli täna tõusmas, kuld kallines 0,02 protsenti 1312 dollarini untsist.