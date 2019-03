Apple'i aktsia hakkas pärast "tugevat ostusoovitust" kiiresti tõusma

Apple'ist sai täna jälle maailma väärtuslikum börsifirma. Foto: AFP

Apple’i aktsia kallines neljapäeval tublisti, mis tegi õunafirmast uuesti USA väärtuslikuma börsifirma, vahendab MarketWatch.

Aktsia kallinemise põhjuseks oli investeerimisfirma Needhami analüütiku Laura Martini otsus ettevõtte aktsiale anda küllaltki haruldase “tugeva ostusoovituse” ning tõstis hinnasihti 225 dollarini. Praeguse hinnaga võrreldes tähendaks see 16protsendilist tõusu.

Apple’i aktsia on täna tõusnud 3,4 protsenti, 4 kuu kõrgeima tasemeni. Kallinemine tõstis Apple’i turuväärtuse 915,7 miljardi dollarini, millega sai õunafirmast uuesti suurima turuväärtusega börsifirma. Teisel kohal olev Microsoft on täna tõusnud 1,1 protsenti, 910 miljardi dollarini.

Needhami uus hinnasiht tähendaks, et Apple’i turuväärtus tõuseb 1,061 triljoni dollarini. Apple’i rekord pärineb 2018. aasta septembrist, mil turuväärtus jõudis vahepeal 1,106 triljoni dollarini, selgub FactSeti andmetest.

Martin ütles, et Apple’i puhul on kõige tähtsam küsimus see, kas ettevõte on tootefirma või ökosüsteemi firma. Paljud Wall Streetil võivad pidada Apple’it tootefirmaks, arvestades seda, et 62 protsenti esimese kvartali käibest tuli just iPhone’de müügist. Martin aga ütles, et tema tehtud küsitlusest selgub, et kasutajad peavad Apple’it ökosüsteemi firmaks. See on üks peamisi põhjuseid, miks Martin Apple’i aktsia reitingut tõstis.