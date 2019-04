American Airlines kärpis Boeingute tõttu esimese kvartali käibeprognoosi

American Airlines'i Boeing 737 Max 8 tuleb lennult Miamist New Yorki, maandudes LaGuardia lennujaamas 12. märtsil 2019. aasta. Foto: Scanpix/REUTERS/Shannon Stapleton

USA suurim lennukompanii American Airlines teatas teisipäeval, et käpris oma esimese kvartali käibeprognoosi, kuna Boeing 737 MAX lennukite lennukeeld ning osade renoveeritud Boeing lennukite käsipagasi laekate probleemide tõttu pidi firma esimeses kvartalis tühistama üle 2000 lennu, vahendab Reuters.

Tühistatud lendude tõttu prognoosib American nüüd esimesel kvartalil käivet saadaoleva kohamiili kohta tõusvat 0-1%, võrreldes varasemalt prognoositud 0 - 2% suurust kasvu.

American kärpis ka esimese kvartali kasumimarginaali prognoosi, viidates kõrgematele kütusehindadele. Erakorralisi kirjeid arvestamata ootab American nüüd maksude eelseks kasumimarginaaliks 2-4%, võrreldes varasemalt prognoositud 2,5-4,5%-ga.

American Airlines andis teada, et liiga vara on ennustada lennukeelu alla sattunud Boeingu lennukitest tulenevat kogukulu. American Airlines’il on 24 uut Boeing 737 MAX lennukit.

American Airlines’i aktsia langes täna 1,7% 33,31 dollarini.