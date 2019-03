Indoneesia lennufirma plaanib tühistada Boeingute tellimuse

SilkAir'i Boeing 737 Max 8 lennuk Changi lennujaamas Singapuris. Foto: Edgar Su/Reuters/Scanpix

Indoneesia lennufirma Garuda teatas reedel, et plaanib tühistada uute Boeing 737 MAX lennukite tellimuse, mille väärtuseks oli kuus miljardit dollarit, vahendab Reuters. Garuda sõnul hakkaksid osad reisijatest nende lennukitega lendamist kartma pärast kahe Boeingu 737 MAX lennuki allakukkumist. Mitme analüütiku sõnul oli antud tehing juba varem kahtluse all.

Uudis tuli pärast seda, kui teine 737 MAXi klient, Norwegian Air, hindas väheoluliseks Boeingu teadet, et Boeing teeb nendel lennukitel lennukikabiini hoiatustule, mille sisseseadmine oli vabatahtlik, kohustuslikuks. Norwegiani sõnul ei oleks hoiatustuli suutnud ära hoida vigaseid signaale, mida said Lion Airi piloodid, enne kui nende uus 737 MAX Indoneesia lähistel eelmise aasta oktoobris alla kukkus, tappes 189 inimest.

Indoneesia riiklik lennufirma Garuda on esimene lennufirma maailmas, mis on avalikult teatanud 737 MAX tellimuse tühistamise kavast. Samas ütlevad mõned analüütikud, et Kagu-Aasia lennufirmad peavad nagunii üle vaatama 737 MAX ja Airbusi A320neo tüüpi lennukite tellimused, kuna jahtuva majanduse ning kütusehindade tõusu tingimustes ei pruugi seniste tellimuste maht olla otstarbekas.

“Nad on oma lennukipargi kava nagunii üle vaadanud, nii et see on võimalus teha selles kavas mõned muudatused, mida muidu oleks keeruline teha,” ütles CAPA Lennunduskeskuse peaanalüütik Brendan Sobie Reutersile.

Boeingu aktsia on täna USA börsil langenud 2% 365,40 dollarile.