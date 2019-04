IMF kärpis maailma majanduskasvu prognoosi

Rahvusvahelise Valuutafondi peaökonomist Gita Gopinath annab viimasest majandusprognoosist teada Washingtonis toimunud pressikonverentsil 9. aprillil 2019. aastal. Foto: EPA-EFE/SHAWN THEW

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatas teisipäeval, et maailma majanduskasv aeglustub oodatust enam ning järsk majanduse jahtumine sunniks maailma liidreid stiimulmeetmete osas koordineerivaid samme ette võtma, vahendab Reuters.

IMF kärpis oma maailma majanduskasvu prognoosi 2019. aastaks , öeldes, et peamisteks riskiteguriteks on USA-Hiina kaubandussõda ning Suurbritannia ebakorrapärane lahkumine Euroopa Liidust. IMF prognoosib, et Euroopa majanduse ning mõnede arenevate riikide järsk aeglustumine aasta esimeses pooles, annab teed üldisele majanduse uuele kiirendusele 2019. aasta teises pooles.

Kuid IMF-i sõnul on väljavaade, et tuleviku kasvuprognoose veel kärbitakse kõrge. IMF-i sõnul peaksid juba mõned suured majandused, nagu Hiina ja Saksamaa, mõtlema lühiajaliste kasvustiimulite peale.

IMF on teinud kolmanda kasvuprognoosi kärpimise alates eelmise aasta oktoobrist, oodates nüüd käesoleval aastal maailma majanduskasvuks 3,3%, mis märgib aeglaseimat kasvu alates 2016. aastast. Prognoos märgib 0,2 protsendipunkti suurust kasvukärbet võrreldes jaanuaris tehtud prognoosiga. Üle kahe kolmandiku ulatuses põhjustab aeglasemat kasvu jõukate riikide majanduskasvu aeglustumine.

2020. aasta kasvuprognoos jäeti muutumatuks 3,6% tasemele.