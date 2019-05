Gundlach: aktsiaturud on jätkuvalt karuturul

Jeffrey Gundlach. Foto: Bloomberg

Investeerimisfirma DoubleLine Capitali juht Jeffrey Gundlach usub, et enne kaubandusleppeni jõudmist suurendab USA Hiina vastu suunatud tariife veelgi, vahendab CNBC.

“Ma arvan, et pingeid saab veel olema ning tariifide tõus 25 protsendini toimub 50protsendilise tõenäosusega,” ütles Gundlach teisipäeval. “Nii Hiina peaminister kui ka USA president tahavad lepet domineerida ja ei andnud milleski järele.”

“Ma arvan, et ületamatu jõud on kokku saanud objektiga, mida pole võimalik liigutada,” rääkis Gundlach.

Kui tariife reedel tõstetakse, siis jätkub Gundlachi hinnangul ka USA aktsiaturgude langus. Dow Jonesi indeks on pärast Donald Trumpi pühapäevast Twitteri postitust kukkunud 460 punkti võrra.

“See on juba toimumas. Turud ei taha, et tariifid tõuseksid, seega on sellele võimalusele reageeritud,” nentis Gundlach.

“Ma arvan, et me oleme tsükli lõpus ning praegusi arenguid saab turgude evolutsiooni perspektiivist vaadata karuturuna,” lisas miljardär. “Turg ei ole viimase 15 kuu jooksul kuhugile liikunud.”

“Inimeste käitumine annab märku, et nende arvates on aktsiaturud mingi lokomotiiv, mis lihtsalt liigub edasi. Mina vaatan New York Stock Exchange Composite indeksit ja see jõudis tippu 2018. aastal. Oktoobris selle tipuni kuigi edukalt ei jõutud.”