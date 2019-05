LVMH loob Rihannaga uue moebrändi

Rihanna tutvustamas oma kosmeetikabrändi Hispaanias eelmise aasta 23. septembril. Foto: EPA-EFE/CHEMA MOYA

Louis Vuittoni omanikfirma LVMH toob turule uue moebrändi kahasse Barbadose lauljanna Rihannaga, teatab Reuters. Tegemist on harvaesineva sammuga LVMH poolt, sest viimastel aastatel on LVMH rohkem tuntud teiste luksusbrändide turult ülesostmisega.

Uus bränd Fenty, mis tuleneb Rihanna nimest Robyn Rihanna Fenty, rajatakse lauljanna olemasolevale kosmeetikatoodete ühisettevõttele LVMHga ning uue brändi all hakatakse pakkuma täisvalikut riietest, jalanõudest ning muudest riiete juurde kuuluvatest esemetest.

LVMH, millel on ka sellised tuntud moebrändid nagu Christian Dior ja Givency, ei andnud reedel teada täpset brändi turuletuleku kuupäeva, teatades vaid, et esimesi näidiseid esitletakse Pariisis enne suve.

Tegemist on esimest korda 21 aasta järel, kui LVMH toob turule täiesti uue moebrändi. 1987. Aastal lõi LVMH Christian Lacroix brändi, mille ta lõpuks 2005. aastal maha müüs, kuna brändil oli probleeme kasumisse jõudmisega.

Rihanna on varem Fenty nime all teinud koostööd spordirõivaste tootja Pumaga, kingatootja Manolo Blahnikiga ning Rihannal on ka pesubränd Savage X Fenty.

2017. aasta septembris LVMH vihmavarju all turule tulnud Fenty Beauty jõudis 2018. aasta lõpuks teha ligikaudu 500 miljonit eurot käivet.

LVMH miljardärist omanik Bernard Arnault ütles reedeses teadaandes, et LVMH toetab Rihannat meeskonnaga ning vahenditega, jättes finantsilised üksikasjad välja toomata.

Reutersile ütles üks asjale lähedal seisev allikas, et LVMH oli antud projekti kaalunud juba viimased kolm aastat. Fenty bränd on esialgu ainult veebikaubanduse äri, mida toetatakse ajutiste pop-up üritustega, mitte füüsiliste kaupluste võrgustikuga.

LVMH grupi kogukäive kasvas 2018. aastal 10% 46,8 miljardi euroni. LVMH aktsia kerkis täna uudise peale Pariisi börsil 0,5% ning firma turuväärtus on 168 miljardit eurot.