Lufthansa aktsia kukkus kolme aasta kiireimas tempos

Lufthansa lennukid Saksamaal. Foto: EPA

Lennufirma Deutsche Lufthansa AG aktsiad langesid täna viimase kolme aasta kiireimas tempos, sest ettevõte teatas, et hinnasõda Euroopas hakkab kasumit survestama, vahendab Bloomberg.

Lennufirmad on alustanud Euroopas turuosa pärast hinnasõda ning see sundis Lufthansat oma 2019. aasta kasumiprognoose alandama, teatas Saksamaa ettevõte pühapäeva õhtul. Lufthansa tütarfirma Eurowingsi käibelangus on peamine põhjus, miks prognoose alandati.

“Turu praegune olukord esitab meile väljakutse,” teatas lennufirma. Lufthansa prognoosib selle aasta kulumieelse kasumi kohandatud marginaaliks 5,5-6,5 protsenti. Varasemalt oli prognoos 6,5-8 protsenti.

Lufthansa aktsia reageeris Frankfurdi börsil 12protsendilise langusega. Lennufirma aktsia on tänavu odavnenud 20 protsenti.

Euroopa lennufirmadel on järjest raskem kasumit teenida, sest pakkumine on suur ning tekkinud on ülejääk. Vaatamata sellele, et mitmed ettevõtted on juba turult taandumas, on lennukeid ja kohti jätkuvalt liiga palju. Viimastel kuudel on Saksamaa lennufirmad vähendanud hindu 10 protsendi võrra, selgub valitsuse andmetest.