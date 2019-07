LHV sulges Pärsia Lahe fondi

LHV sulges juuni lõpus Pärsia Lahe Fondi, mis hiilgeajal 2013. aastal pakkus investoritele suisa 49,5protsendilist tootlust.

LHV Pärsia Lahe fond on alates juuni lõpust suletud. Foto: Andras Kralla

Sulgemise põhjus peitub selles, et Swedbanki Luksemburgi fondihotell lõpetab tegevuse. Swedbanki fondihotell on Pärsia Lahe fondi juhi Joel Kukemelki selgitusel vajalik, et fond saaks lisaks kohalike jaeinvestoritele pakkuda investeerimisvõimalust ka rahvusvahelistele investoritele.