Kumb fond tuleks praegu valida: juhiga või juhita?

Indeksitesse investeerimine tähendab kõige positiivse kõrval ka täielikku avatust tururiskile olukorras, kus suuremate börside käekäik sõltub üksikutest suurematest tegijatest ja turgudele ennustatakse lähikümnendiks senisest väiksemat tootlust, leiti Äripäeva raadiosaates "Kuum tool".

Erinevates turutsüklites võivad passiivsed ja aktiivsed fondid erinevalt käituda. Foto: Andras Kralla

Finantsinnovatsioon on muutnud indeksiinvesteeringud üha populaarsemaks, kuid Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas rõhutab, et see on toimunud ajal, mil turud tõusevad. "Indeksifondid ja aktiivselt juhitud fondid on väga erinevad sõiduriistad, üks on isesõitev auto, teine on juhiga auto," tõi ta võrdluse. "Juhiga auto on kallim, ilma juhita auto on odavam – seni kuni turud lähevad ülesse, on kõik hästi, kuid kui turutsükkel muutub, ollakse täielikult tururiskile lahti," viitas ta aspektidele, mida iga investor peaks aktiivsete ja passiivsete fondide vahel valides kaaluma.