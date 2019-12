Kuidas teenida 3000 eurot väikese riskiga?

Jan Andresoo ja Priit Põldoja Inbankist. Foto: Andras Kralla

Mis see raha mul ikka jõude kontol istub, panin selle hoopis Inbanki võlakirja.

Kuidas aga 3000 eurot? Arvutasin nimelt, kui palju intressi ma 10 000 euro väärtuses võlakirjade pealt järgmise viie aastaga teeniksin. Viis seepärast, et Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul hakkab olukord kujunema tasapisi selles suunas, et vanemad võlakirjad asendatakse perioodiliselt uutega. Selle jaoks tekib esimene võimalus, kui võlakiri on saanud viis aastat vanaks.