Kümne aasta edukaim aktsia tuleb USA börsilt

New Yorgi börs Wall Streetil. Foto: Reuters/Scanpix

Kuulsaimate indeksite viimase kümne aasta kõige edukamad aktsiad tulevad USA börsilt, kuid pärle leidub ka Euroopast.

Kuidagi on kujunenud Ameerika Ühendriikide Standard & Poor's 500 indeksist see kullastandard, millega investorid oma portfelli hea meelega võrdlevad. USA börs on legendaarne ja pärast finantskriisi on selle võlu investorite jaoks aina suurenenud. Indeksi väärtus on kümne aastaga kasvanud dollarites arvestatuna 183% ja kui investor mõnedele järgmistest aktsiatest õigel ajal pihta sai, on ta rahalisele vabadusele suure sammu ligemale astunud.