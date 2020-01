EfTEN lisas oma kinnisvaraportfelli uue hoone

EfTEN Capital ASi hallatav EfTEN Real Estate Fund 4 omandas Riia lähedal Ķekava vallas asuva logistikahoone, mis hõlmab endas logistika- ja büroopindu, teatas ettevõte pressiteates.

EfTEN Capital ASi tegevjuht Viljar Arakas tõstis esile objekti väga head asukohta kaubateede ristumiskohas ning head ligipääsu Riiale. „Samuti on fondi jaoks tegu atraktiivse tehinguga, kui vaadata ostuhinda ruutmeetri kohta,“ lisas Arakas. Foto: Raul Mee

Riia lähistel Via Baltica ääres asuva hoone rentnikud on logistikaettevõtted Trialto Latvia ja DHL, samuti Tele2, SEB Banka AS ja SEB Shared Service Center Riias. Hoone rajati 2007. aastal, selle kogupind ulatub ligi 39 000 ruutmeetrini ning kogu kinnistu suurus on 10,3 hektarit.