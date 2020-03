Aasia börs püsib kerges languses

Aasia börsid USA Föderaalreservi intressilangetusest olulist tuge ei saanud. Foto: AP/Scanpix

USA Föderaalreservi erakorraline intressilangetus Aasia börsidele selget suunda ei andnud ning börsid püsivad kerges languses.

Hiina Shanghai börs on kauplemispäeva jooksul kerkinud mitu korda plusspoolele, et siis uuesti miinusesse langeda. Aasia Dow on kogu kauplemise ajal püsinud kuni poole protsendi ulatuses miinuses.