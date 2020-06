EstateGuru kaasas laienemiseks mitusada tuhat eurot

EstateGuru kaasasutaja ja juht Marek Pärtel ütles, et kõige enam investoreid liitus nendega Saksamaalt. Foto: Raul Mee

Lühiajaliste kinnisvara tagatisel laenude ja investeeringute pakkuja EstateGuru sulges täna kapitali kaasamise kampaania rahvusvahelisel platvormil Seedrs, kaasates üle 880 000 euro.

Aprilli lõpus teatas EstateGuru, et kaasab Seedrsil 2 miljonit eurot, mis on osa 5 miljoni eurosest A-ringi rahakaasamist. EstateGuru asutaja Marek Pärtel kirjutas toona ettevõtte uudiskirjas, et juba 1500 investorit teatanud oma valmidusest panustada EstateGuru platvormi arengusse. Minimaalselt soovis EstateGuru kaasata 350 000 eurot.