Kõik märgid ennustavad börsiralli lõppu

Kui kõik hoiavad aktsiaid lihtsalt selleks, et järgmisele suuremale lollile ära müüa, ja kui suurim loll on lõpmatu likviidsusega keskpank, siis jah – hinnad püsivad endiselt tõusuteel, kirjutas Rabobank oma tänases turuanalüüsis. Foto: Reuters/Scanpix

Eufooria börsidel on ajendanud aktsiaid märtsi madalaimast põhjast kasvatama väärtust 21 triljoni dollari ulatuses, kuid näha on märke ralli lõppemisest, kirjutab Bloomberg.

Globaalsed aktsiaturud on tõusnud tagasi tasemele, mida viimati nähti veebruaris, enne kui koroonaviirus hakkas kiiresti levima väljaspool Hiinat. 42% tõus märtsi madalaimast tasemest on MSCI ACWI indeksi jaoks, mis hõlmab aktsiaid nii arenevas kui ka arenenud maailmas, parim saavutus samaväärse ajaperioodi jooksul alates 2009. aastast. Indeksi kasumikordaja on aga 20, mis tähendab, et aktsiad on samal määral ülehinnatud nagu viimati 2002. aastal.