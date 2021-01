USA komisjon ähvardab GameStopiga manipuleerijaid karistada

Internetifoorumi Redditi kogukond kasutab GameStopi aktsia lennutamiseks põhiliselt Robinhoodi platvormi. Foto: Reuters/Scanpix

USA väärtpaberite ja börsikomisjon teatas reedel, et jälgib hoolega teatud aktsiate viimaste päevade tugevaid hinnakõikumisi ning on valmis rakendama agressiivseid meetmeid, kui tuvastatakse börsiga manipuleerimine, vahendab MarketWatch

Teade puudutab GameStopi ja AMC aktsiate meeletut hinnatõusu, mille taga on suuresti internetifoorumi Redditi kasutajad, kes on üheskoos ostes viinud aktsiate hinnad raketina taevasse. Ostuhulluse eesmärk on tekitada kahju Wall Streeti professionaalsetele investoritele, kes on GameStopi ja AMC puhul panustanud enamjaolt hindade langemisele.