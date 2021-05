Börs: tehnoloogiasektor vedas USA turud plussi

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturud olid kolmapäeval tõusuteel, hästi läks tehnoloogiasektori aktsiatel. Dollar tugevnes, sest Föderaalreservi ametnikud kinnitasid uuesti, et inflatsioon ei kujune nende hinnangul probleemiks, vahendab Reuters.

Föderaalreservi ametnikud ütlesid, et võlakirjaostude vähendamise üle hakatakse majanduse taastumisel avatult arutlema. Teisipäeval ütles keskpanga asejuht Richard Clarida, et Föderaalreservil on võimalus inflatsiooni jahutada ilma, et majanduse taastumist takistataks.