Paremat sektorit on raske leida: programmeerimises rallib palk endiselt suure hooga

Programmeerimissektori juhid on järgmise poolaasta osas kõigist sektoritest kõige optimistlikumad, rääkis teisipäevases hommikuprogrammis Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. See aga ei tähenda, et probleeme ei jaguks.

