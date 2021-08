Globaalne elektrinõudlus ületas pandeemiaeelse taseme

Riia börsile pürgiv ettevõte laieneb

Riia börsi põhinimekirja pürgiv AS DelfinGroup andis täna börsiteate vahendusel teada, et on omandamas AS Moda Kapitālsile kuuluvat Läti suuruselt neljandat pandimajade ketti.

