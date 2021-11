Disney jäi ootustele alla

Uus drooniseadus kiirendab tootjate võidujooksu

Kõik praegu poodides müüdavad droonid on ilma C-klassi märgistuseta ning see on kiirendanud tootjate võidujooksu, et saada oma toode turule enne tähtaja kukkumist, mis annaks droonile teistele reeglitele alluva eristaatuse, rääkisid valdkonna eksperdid saates “Triniti eetris”.

