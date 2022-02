Tallinna börs lõpetas päeva napilt plussis

Digiallkirjaga seotud ärimured saavad peagi lahenduse

Saates "Triniti eetris" räägime digiallkirjadest ja nendega kaasnevatest juriidilistest takistustest äri ajamisel. Probleem on selles, et Eestis kasutatav digiallkiri on tugevam kui see, mida Euroopas enamasti nõutakse.

Saates "Triniti eetris" räägime digiallkirjadest ja nendega kaasnevatest juriidilistest takistustest äri ajamisel. Probleem on selles, et Eestis kasutatav digiallkiri on tugevam kui see, mida Euroopas enamasti nõutakse.