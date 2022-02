Advokaadibüroo Turnstone: erakordse tulemuse tagavad meeskonna kirg ja energia

Advokaadibüroo Turnstone OÜ ühendab oma olemuselt üsna erinevaid inimesi, kes aga kokku moodustavad ideaalse terviku. „Oskused, teadmised ning isikuomadused on vajalikud heade tulemuste saamiseks, ent kirg ja energia on need, mis tagavad erakordse tulemuse. Meie „teeme ära” iga päev,” tutvustab büroo partner vandeadvokaat Tambet Mullari.

