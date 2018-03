Äripindade püsiühendustele on soodsam mõelda hoone projekteerimisfaasis

Iga uue büroo- ja kaubandushoone ning tootmisüksuse ehitamisel on suurel hulgal esmapilgul võib-olla mitte kõige olulisemana näivaid detaile, millele tuleks aga mõelda juba projekteerimisfaasis. Üks tänapäeval iga ettevõtte funktsioneerimiseks hädavajalikke valdkondi on andmeside püsiühendused. Lähemalt räägib Elisa Eesti projektimüügijuht Gaius Mets.

Tehniliste võimaluste teadasaamiseks tasub ühendust võtta juba hoone idee tasandil, kui omanikul, arendajal või projekteerijal on alles sündimas plaan uue hoone ehitamiseks või senise maja renoveerimiseks. Kindlasti on mõistlikum ja soodsam otsustada juba enne kopa maasse löömist, kuhu ja kuidas tasub rajada siderajatised. Kui püsiühenduseks vajalikele kaablitele hakata mõtlema liiga hilja, võib rajamine minna oluliselt kallimaks ja vaevarikkamaks ning lisaks ei pruugi tulemus olla kõige modernsem ega rahuldada kõigi teenusekasutajate vajadusi.

Tänane olevik ja tulevik on optiline kaabel

Kuigi paljudes hoonetes projekteeritakse ja ehitatakse veel arvutivõrkude, telefoniside ning videosignaali edastamiseks Cat 5 ja Cat 6 kaablil baseeruvaid võrke, võiksid nõrkvoolu projekteerimisfirmad pöörata tähelepanu optilisele kaablile. Põhjus lihtne: standardiseeritud Cat 5 või 6 kaablil on signaali edastamisel piirid ees ning lisaks peavad kaabliga olema ühendatud aktiivseadmed, mis omakorda tarbivad voolu.

Optiline sisevõrk töötab passiivselt, mis tähendab, et kuni lõppkliendiseadmeni ei vaja see lisavoolu. Kui Cat-kaablitega kipub juhtuma, et liiga pika kaabli puhul kaob kiirus vahepeal ära, siis optilise kaabli puhul sellist asja juhtuda ei saa. Valguskaabel on sisuliselt püsiühenduse sidemaailma olevik ja tulevik, millest paremat ja kiiremat lahendust hetkel ei ole loodud. Seega tasub omanikel ja arendajatel tõsiselt mõelda, millist kaablit on mõistlik oma majas kasutada.

Kuidas valida teenusepakkujat?

Võrguteenuse pakkujaid on Eesti turul mitmeid, mis võib tekitada küsimuse – keda eelistada? Kui ärikinnisvara omanikul on planeeritud maja mitmete erinevate rentnike jaoks, oleks mõistlik lasta otsustada kliendil ehk rentnikul talle sobiv teenusepakkuja, sest majaomanik ei tea ju nende vajadusi. Ent eesmärk on ju selge: et rentnik oleks rahul ja tal oleks valikuvõimalust kiiruse ja teenuste puhul.

Seega võiksid tulevased rentnikud olla julgemad uurima tulevase hoone sideteenuste kohta, näiteks kas majja ehitatakse ootamatute olukordade tarbeks mitu sidekanalisatsiooni, kas andmeside ühendused on ärikriitilised ning millised on hoone sees mobiililevi parameetrid.

Mobiili siselevist rääkides on väga oluline arvestada hoone materjalide valikul ja projekteerimisel, kuidas siselevi seal kõige paremini levida saaks. Tänapäeval kasutatakse ehituses väga palju betooni ja klaasi, mis ei ole mobiililevile sugugi soosiv. Levi läbilaskvad materjalid on küll samuti olemas, kuid oma kalliduse tõttu pole need Eestis väga sageli kasutatavad. Selle tõttu on oluline konsulteerida võrguteenuse pakkujaga parima lahenduse nimel majaehitusprotsessi võimalikult varajases staadiumis.

Lisaks saab võrguettevõte aidata ka ärimajade renoveerimisel – aidates määrata sidekaablite asukohti, vähendades niimoodi kaablite võimalikke lõhkumisi ning rentnikel sideühenduste katkemist. Renoveerimistööde käigus katkenud või lõhutud kaabel võib maja rentnikele põhjustada tõsist peavalu häirides ka naaberettevõtete tööd. Lisaks on valguskaabli parandamine väga ajakulukas.

Kokkuvõttes võib öelda, et projekti koostades tuleks arvestada võimalikult tulevikukindlate sisevõrgu lahendustega, mille puhul Elisa spetsialistid saavad hea meelega nõu anda. Projekteerides tuleks arvestada sisevõrgus mitme teenusepakkuja võimekusega, et maja tulevasel rentnikul oleks võimalus leida oma vajadustele sobivaim lahendus. Püsiühenduste loomisel ei tasu kokku hoida!

