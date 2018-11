Jõuludega koos saabub LEI-koodi uuendamise aeg Foto: PantherMedia/Scanpix

Investorid, rahakotti tuulutama!

Kõik investorid, kelle varad liiguvad firma nime alt, saavad nüüd taas eurosid luhvtitada: ühes jõuludega hakkab kätte jõudma LEI-koodi uuendamise aeg.

Tegu on väikeinvestori seisukohast – ja oma portfelliga ma väikeinvestoriks maailma mastaabis ka klassifitseerun – puhta kuluallikaga. Tänavu hakkas Euroopa Liidus kehtima niinimetatud LEI-koodi nõue: kõik äriühingud, kes investeeringuid teevad, peavad omama paarikümnest numbrist ja tähest koosnevat identifikatsioonikoodi, mis tuleb oma pangale või maaklerile esitada – muidu enam väärtpaberitehinguid teha ei saa.

Idee oli Euroopa Liidul õilis: sellega taheti vähemalt regulaatoritele lihtsasti arusaadavaks teha, kuhu ja kellele tegelikult varad liiguvad. Sest LEI-koodi taotlusel peab märkima ka emafirma ja kui sellel on juba LEI-kood, siis tulebki seda kasutada, et kõik varad oleks – vähemalt teoorias – ühe koodi all nähtavad. Paraku ei saa tavaline väikeinvestor sellest endale muud rõõmu kui pideva tülina- ja kuluallika, sest esmane registreerimine maksab olenevalt väljaandjast ligikaudu sadakond eurot ja igal järgneval aastal tuleb mitukümmend eurot lisaks välja käia. Aga ma võin siin vihas hambaid krigistada, palju kulub, aga tehinguid tahan ma siiski teha.

Hirm ukse taha jääda