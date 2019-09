Equinorile tuli elu sisse

Jälle on põhjust kirjutada minu portfelli naftaaktsiast Equinorist. Neljapäeval hüppas Norra naftahiiu aktsia hind Oslo börsil üle 7%. Ralli tõi uudis, et Equinor käivitab aktsiate tagasiostu.

Equinori naftaplatvorm. Foto: Nerijus Adomaitis / File Photo / Reuters

Ja see ei olnud selle päeva ainuke hea uudis. Kinnitust said ka turul juba liikuma läinud kuuldus, et Equinori hiidmaardla Johan Sverdrup võib käiku minna plaanitust varem, novembri asemel oktoobris. Need uudised on seotud, sest eks see saab osaliselt olema uus tuluvoog uuest maardlast, mis aitab tagasiostukava ellu viia.