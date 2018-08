Liiga ohtlik vili

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Osta siis, kui on odav, kõlab vana investeerimistarkus. Ja praegu on Türgi nii soodne, et hakkasin tõsiseid ostumõtteid mõlgutama.

Kui liir pooleks kukkus ja Istanbuli börs aastaga viiendiku võrra langes, oli selge: nii head korrektsiooni pole ma viimastel aastatel naljalt näinud. Lausa patt oleks see kasutamata jätta. Nii arvas ka mul külas käinud Swedbanki aktsiastrateeg Tarmo Tanilas, kes pidas Türgit praegu vaat et soodsaimaks turuks. Kui ei tule täielik häving, peaks olukord paremaks minema ja investor sellelt kasu lõikama – nii kõlab investeerimistees.

Tõsi on, et president Reccip Tayyip Erdogani autokraatia tingimustes on olukord Türgis üsna kehvaks muutunud. Tema kõva käe poliitika on riigist minema peletanud tublisti odavat raha ja teinud välismaised investorid ettevaatlikuks. Elu ei tee lihtsamaks ka USA president Donald Trump, kes Türgile vangistatud pastori pärast karistustolle kehtestab. Pealegi on New Yorgi ülikoolis aktsiate väärtuse hindamist õpetav professor Aswath Damodaran toonud välja Türgi ettevõtete võlgade probleemi. Ehk: liiga palju võlga on välisvaluutas ja juba 2020. aastal jõuab paljude ettevõtete jaoks kätte mihklipäev ehk võlgade tagasimaksmise päev.

On veel üks koht, mis mulle Türgi puhul peavalu valmistab: ka Hiina turud on korralikult kukkunud ja kaubandussõda ähvardab Hiinat edasi pitsitada. Aga Hiina puhul on selge, et teda maailma majandusest isoleerida ei saa. Türgit marjamaast ära lõigata on aga oluliselt lihtsam. Nii et halval juhul olen suunanud oma raha turule, kus järgnevad 30 aastat midagi ei toimu.