Kiiret tõusu pole näha. Aga mis siis!

Ehkki piire avatakse vaikselt, on turism ja sellega seotud sektorid kaugel taastumisest. Tööstusettevõtted ootavad tellimuste ärakukkumist. Vaikselt küll sulatatakse lahti elamuehitusprojekte, kuid nende puhul peetakse silmas olukorra normaliseerumist 1-2 aasta pärast, mil nad valmis saavad.

Vaata, kust otsast tahad, ebakindlus majanduses kestab ja keegi ei oska öelda, kui kiirelt taastutakse. Üldine sentiment on, et kuni koroonavaktsiini leidmiseni päris kiiret käiku sisse ei saa. Et hilissügisel läheb valusamaks ja järgmise kevade tõus sõltub vaktsiini olemasolust.