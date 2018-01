4 viisi, kuidas oma produktiivsust tõsta

Ainult tellijale

Silicon Valleys kasutatakse produktiivsuse tõstmiseks igasuguseid hullumeelseid viise. Olgu selleks toitu asendavad joogid või LSD mikrodoseerimine. Milliseid võtteid kasutavad aga maailma kõige edukamad?

Edukamaid ettevõtjad teavad, et produktiivsuse tõstmiseks on palju lihtsamaid viise. Allpool on välja toodud neli produktiivsust tõstvat harjumust, mis on aidanud nii Jeff Bezost, Bill Gatesi ja Elon Muski. Hea uudis on see, et need trikid on väga lihtsad ning kõik saavad neid kasutada, kirjutab portaal Inc.com.

Nende prioriteediks on e-mailide lugemine

Bill Gates on öelnud, et kasutab e-mailidel silma peal hoidmiseks lausa kolme monitori. Ühel monitoril on lahti sissetulevad e-mailid ja teisel on e-mail, mida ta hetkel loeb. Kolmandat ekraani kasutab ta selleks, et vajadusel lisada e-maili mõni link või dokument.

SpaceX-i ja Tesla asutaja Elon Musk ütleb, et tal on väga efektiivne viis, kuidas oma e-mailiga tegeleda. „Kui see on võimalik, siis ma proovin kommunikeerida asünkroonselt,“ ütles ta portaalile Mashable antud intervjuus. „Ma olen e-mailidega tegelemises väga hea.“

Jeff Bezos on tuntud aga selle poolest, et saadab oma töötajatele e-maile, mille ainuke sisu on küsimärk. Peamiselt teeb ta seda juhul, kui tema avalikule meiliaadressile saadetakse klientide poolt kaebusi. See strateegia võimaldab tegevjuhil probleeme lihtsalt ja aegasäästvalt edasi delegeerida.

Nende koosolekud on alati sisukad

„Head koosolekud on tugeva ettevalmistuse tulemuseks,“ kirjutas Bill Gates oma raamatus Business @ the Speed of Thought. Ettevõtja ütleb, et sa peaksid dokumendid ja teised andmed inimestele juba varasemalt e-maili teel ära saatma. See võimaldab neid andmeid juba enne kohtumist analüüsida. See võimaldab aega kokku hoida – sa ei kuluta koosolekut probleemi üle arutlemiseks, vaid selle üle arutlemiseks ja võimalike lahenduste leidmiseks.

Väidetavalt kasutab Jeff Bezos koosolekutel niinimetatud kahe pitsa reeglit. See tähendab, et ta ei organiseeri ühtegi koosolekut, kus kahe pitsaga ei oleks võimalik kõiki osalenuid ära toita. Elon Musk avaldas hiljuti, et inimestelt, kes koosolekul midagi ei ütle, küsib ta otse, miks nad sinna üldse tulid. Põhjus peitub selles, et Muski arvates on koosolekud produktiivsemad kui seal osalevad ainult inimesed, kes sellele midagi juurde annavad. Nad peaksid kas informatsiooni andma või lahendusi pakkuma.

Nad magavad piisavalt

Mittetulundusorganisatsiooni Rand Corporation poolt 2016. aastal läbi viidud uuringust selgus, et USA kaotab iga-aastaselt inimeste kehva une tõttu SKP-st kokku 411 miljardit dollarit. Unepuudus mõjutab sinu aju võimet informatsiooni töödelda ja see omakorda mõjutab sinu produktiivsust.

Inimesel soovitatakse magada igapäevaselt umbes 7-9 tundi. Jeff Bezos magab kaheksa tundi, Elon Musk saab hakkama kuue või kuue ja poole tunniga. Nad kõik on aga nõus, et magada tuleb piisavalt, sest muidu pole võimalik tööpäeva jooksul efektiivne olla. Peaksid aru saama, palju sul on vaja väljapuhkamiseks magada ning peaksid sellest ka kinni hoidma.

Nad teevad trenni

Kõrgem produktiivsus on ainult üks kasu, mis trenniga kaasneb. Uuringutes on leitud, et aeroobne treening aitab parandada sinu mälu ja õpioskusi. Kõik kolm ettevõtjat – Jeff Bezos, Elon Musk ja Bill Gates – on oma päevarutiini paigutanud ka trenni. Bezos ja Musk tegelevad jõutõstmise ja kardioga. Gates kasutab jooksmiseks linttrenažööri ning vaatab samal ajal midagi õpetlikku.