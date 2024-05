Äripäeva kirjastus soovitab: viis raamatut juhioskuste arendamiseks

Töötaja arenguteekond ei tohiks ka tippu jõudes katkeda. Foto: Andras Kralla

Kiputakse eeldama, et hea juht peab olema kõike: visionäär, strateeg, läbirääkija, analüütik, kommunikatsiooniinimene, coach, psühholoog, raamatupidaja jne.

Kui oled meiega nõus, et need ootused on ebareaalselt kõrged ja pigem võiks keskenduda ühe-kahe põhioskuse lihvimisele, siis leiad altpoolt viis raamatusoovitust, mille on hoolega välja valinud Äripäeva kirjastuse kollektiiv.

Saadad põhjalikke e-kirju ja pead maha pikki vestlusi, aga vastuseid ei saa ja tulemusi ei näe? Asi võib olla selles, et sinu kavandatud sõnum ei jõua lihtsalt vestluskaaslasele kohale. Kuidas siis teha nii, et mis tahes mõte saaks kõigest ühe minutiga tõhusalt kommunikeeritud? „Esimene minut“ on lihtne ja konkreetne käsiraamat, mis aitab kriitilisel pilgul üle vaadata meie kõigi igapäevaelus ette tulevad suhtlusolukorrad.

Raamatut soovitab suhtlemispsühholoogia treener Aira Tammemäe

Kui sinu ettevõtte edasiminekud kipuvad jääma ebakindluse, teadmiste puudumise või kasvuhirmu taha, siis on aeg võtta õppust parimatelt. Verne Harnish oma meeskonnaga on koostanud põhjaliku A ja O nii kogenud juhtidele kui ka väiksema pagasiga ettevõtjatele. Raamatus toodud nõuannete abil näed, kuidas kasvu jätkusuutlikult ja struktureeritult juhtida.

Tark juht näeb laiemat pilti ja tegeleb ka iseenda kasvuga. Coach on keegi, kes ei jaga klientidele mitte jah- või ei-vastuseid, vaid aitab neil peegeldada töö- ja eraelus toimuvaid protsesse ning juhib nad küsimuste ja kokkuvõtete abil selleni, kuidas saavutada endale seatud sihid või jõuda teatud muudatusteni. Marcia Reynolds on coaching’u vallas üks maailma parimaid ning annab raamatus oma näpunäited enesearengu teekonnale.

James Cleari 2018. aasta raamatut on ülemaailmselt müüdud miljoneid eksemplare ning see troonib pea kuus aastat hiljem endiselt Amazoni hittide edetabelis. Ja seda põhjusega. Aatomharjumused on sinu relvaks mis iganes suurema või väiksema muudatuse elluviimisel. Igapäevaselt paremaid harjumusi juurutades jõuad pikaaegsete tulemusteni ning Clear näitab, kuidas seda sammhaaval teha.

Lisaks lõpmatu hulga juhtimiskoolitajate ja coach’ide soovitustele on „Aatomharjumusi“ hea tuju raamatuna toonud esile vaimse tervise eestseisja Peaasi.ee

Win-win-kokkulepe kõlab rohkem nagu win-lose-olukord? „Hakatuseks öelge ei“ olgu sinu teejuht kõrgete panustega läbirääkimiste pidamisel, ilma et peaksid laskuma ebavajalikesse kompromissidesse. Camp pakub välja strateegiad, mille abil keerukatele läbirääkimistele läheneda ja neist võitjana välja tulla.

