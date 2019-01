"Majandustsüklid ei käi nagu rongid ja trammid täpselt 10 aasta kaupa"

Neljapäevases hommikuprogrammis kõnelesime majanduse käekäigust ja sellest, miks uus majanduskriis veel ei terenda, külas oli SEB fondijuht Endriko Võrklaev.

"Majandus- ja finantsturgude tsüklid ei käi nagu rongid ja trammid selliselt iga 10 aasta kaupa. Seetõttu ma ei olekski võib-olla ülemäära mures,“ lausus Võrklaev saates. Seega oleks tema sõnul ennatlik väita, et nüüd pärast 10 aastast tõusu hakkaks selle põhjal tsükkel pöörduma.

Samas märkis ta, et kasvu aeglustumist võib siiski oodata, kuid see on ikkagi kasv, mitte langus. "Eelmise kriisi eel kümmekond aastat tagasi oli olukord mõnevõrra erinev - meil olid intressimäärad tunduvalt kõrgemad, riske ning nii-öelda mullistusi majanduses oli tunduvalt rohkem. Praegu on neid probleeme vähem."

Lisaks kõnelesime Võrklaevaga pensionifondide käekäigust ja sellest, kas praegu on investeerimiseks soodne aeg.

Samuti vestlesime saates "Ajujahi" konkursil osaleva ettevõtmise “Võõras sõber” eestvedaja Ave-Gail Kasklaga inimeste vaimsest tervisest ja sellest, miks tuleb tööandjatel hakata sellele rohkem tähelepanu pöörata. Uutest nõuetest rääkis lähemalt tööandjate keskliidu esindaja Martin Hanson.

Jagasime ka soovitusi, kuidas varakult pensioniks valmistuda ning kuhu võiks sel eesmärgil raha kasvama panna.

