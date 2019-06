Robot ei asenda müügimeest, kuid näitab, mis tegevus on jabur

Tehisintellekt võimaldab koondada suuri koguseid andmeid ning tõmmata kokku kulusid, kuid inimlikkus ei kaota sellega kuidagimoodi väärtust, vastupidi. Foto: FRANCK ROBICHON, EPA

Müügikõnede ja klienditeeninduse automatiseeritud tekstianalüüs võimaldab märgata mustreid, millistele tegevustele ettevõte aega ja raha raiskab. Hoolimata sellest, et robotid suudavad asendada inimesi hulgas tegevustes, siis lõplikult sealt juurest inimene ära ei kao.

Sedasi tõdesid saate "Viimane mudel" külalised idufirma Feelingstream peaarhitekt Lauri Ilison ning Telia müügi ja teeninduse arendusüksuse juht Martin Lips.

Saates kõnelesimegi tehisintellektil põhinevast tekstianalüüsist, peatudes eelkõige suulise kõne analüüsil. Uurisime, mis ärilist kasu võib sellest saada. Samuti sellest, kas tulevikus võib oodata, et robotid asendavad klienditeenindajaid ja müügimehi, millist informatsiooni arvuti suudab kokku korjata, mida inimene ei suuda, ning mida juht peab tegema, et oma olemasolevat informatsiooni väärindada. Saatejuht on Priit Pokk.

Kuula saadet siit:

