Kuidas taltsutada andmehiide?

Juulis sai Facebook andmete privaatsuse rikkumiste eest 5 miljardit dollarit trahvi. Foto: STEPHEN LAM, Reuters/Scanpix

Digiplatvormid saavutavad kiiresti turul domineeriva positsiooni ning tulevikus neile konkurentsi pakkuvad idufirmad ostetakse kiirelt ära, kui need oma pea välja pistavad. See on tekitanud uudse olukorra Euroopa Komisjoni jaoks, sest Euroopa Liidu üks olulisi eesmärke on vaba konkurentsi tagamine ja soodustamine.

Millised ohud kaasnevad digiplatvormidega, mille sisuks on äri andmetega ning mis kasvavad meeletu kiirusega, sellest räägivad saates "Triniti eetris" justiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja Gea Lepik ning advokaadibüroo Triniti jurist Birgitta Ots. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

Kuula saadet siit:

Saadet toetab advokaadibüroo Triniti.